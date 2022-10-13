Динамо - Ренн 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Матч завершено! Динамо вчетверте програє в груповому етапі Ліги Європи.
90' Караваєв пробивав з льоту, трохи повз ворота пройшов м'яч.
90' Ванат грубо зіграв проти Теате. Жовта картка нападнику Динамо.
90' Теате схопився за стегно і нашкульгує, проте допомогу медиків бельгієць не потребує.
90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.
89' Вівчаренко намагався з Кабаєвим обігратися, але Владислав опинився в офсайді.
87' Нещерет після кутового в стрибку вибив м'яч подалі від своїх воріт.
85' Чергова заміна в складі Ренну: замість Буріжо на поле вийшов Труффер.
84' Небезпечно Сулемана пробивав обвідним ударом, поруч зі стійкою пройшов м'яч.
82' Контролює Ренн м'яч і не особливо поспішає йти в атаку.
80' Сидорчук собі руками допоміг у боротьбі з Угочукву. Штрафний для гостей.
78' Маєр увірвався в штрафний майданчик, але зміг лише кутовий заробити.
76' Остання заміна від Динамо: Караваєв вийшов на поле, Тимчик пішов відпочивати.
74' Подвійна заміна в складі Ренна: замість Калімуендо та Дуе на поле вийшли Гуірі й Те.
72' Кабаєв скидував грудьми на Вівчаренка, але український захисник опинився в офсайді.
70' Ще одна зміна від Луческу: Андрієвський змінив Шепелєва.
69' Дуе проти Тимчка грубо зіграв. Жовта картка гравю Ренна.
68' Заміна в складі Ренну: замість Терр'є на поле вийшов Сулемана.
66' Потрійна заміна в складі Динамо: замість Бєсєдіна, Дубінчака та Гармаша на поле вийшли Ванат, Вівчаренко та Кабаєв.
65' Угочукву пробивав з льоту, проте м'яч набагато вище пройшов.
64' Маєр прострілював небезпечно, м'яч рикошетом від захисника перелетів голкіпера і пішов за межі поля.
62' Тимчик забігав по флангу, але його випередив Теате.
60' Теате вискочив з-за спини Сидорчука і пробивав по воротах. На щастя для Динамо вище воріт пішов м'яч.
59' Пішла подача в штрафний майданчик Динамо - Сирота перевів м'яч на кутовий.
57' Дубінчак жорстко зіграв проти Буріжо. Арбітр обмежився усним попередженням.
55' Маєр пробивав з-за меж штрафного, але вище воріт пішов м'яч.
53' Тимчик по нозі заїхав Ассіньону. "Гірчичник" для українського захисника.
51' Пішла подача в район 11-метрової позначки, але нікого з гравців Динамо там не опинилося.
49' Дубінчак прострілював на Бєсєдіна - Ву вибив м'яч на ктуовий.
48' Гол! Ренн відкриває рахунок! Пішла подача з кутового, Ву вистрибнув і класно пробив головою повз Нещерета.
46' Другий тайм розпочався!
Перший тайм завершено! Нулі на табло!
45' Циганков прострілив небезпечно, але ніхто з партнерів не замкнув цю передачу.
45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.
43' Буріжо пробивав з-за меж штрафного майданчику - від Дубінчака м'яч пішов на кутовий.
42' Калімуендо впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.
40' Контролюють гості м'яч і не поспішають в атаку.
38' Циганков виконував розрізну передачу на Бєсєдіна, але на виході вдало зіграв Манданда і забрав м'яч у руки.
36' Шепелєв наважився на дальній удар, який заблокував оборонець Ренна.
34' Маєр виконував закидання в штрафний майданчик, але м'яч в руки забрав Нещерет.
32' Подача в бік Гармаша пішла, однак Денис не зміг пробити по воротах. Захисники Ренна вибили м'яч подалі.
30' Мелінг пробивав небезпечно - в лічених сантиметрах від стійки пролетів ігровий снаряд.
29' З-під захисника пробивав Калімуендо, але повз ворота пройшов м'яч.
27' Тимчик подавав з правого флангу, Гармаш у дотик пробив - вище воріт.
26' Манданда помилився з передачею, кияни перехопили м'яч на фланзі.
24' Буріжо грубо в підкаті зіграв проти Буяльського за що отримав жовту картку.
22' Ву порушив правила проти Бєсєдіна у верховій боротьбі.
21' Циганков отримав м'яч у штрафному мадйанчику і намагався виконати навіс, але оборонці Ренна вибили м'яч подалі від своїх воріт.
19' На газоні опинився Бєсєдін. Арбітр обмежився усним попередженням для Ву.
18' Тимчик намагався прострілити з правого флангу. У боротьбі із захисником м'яч зрізався з ноги і пішов за межі поля.
16' Буріжо небезпечно пробивав з дальньої дистанції, поруч зі стійкою пройшов м'яч.
14' Через Нещерта розпочинають позиційні атаки кияни.
12' Маєр порушив правила проти Сидорчука біля штарфного майданчику Динамо.
10' Циганков пробивав з-за меж штрафного, м'яч від захисника пішов у руки Манданді.
8' Буріжо подавав з корнера, проте невдало - снаряд пішов за межі поля.
7' Буріжо пробивав з гострого кута - Нещерет перевів м'яч на кутовий.
6' Тимчик прострілював з флангу, але Манданда забрав м'яч у руки.
4' Дуе пробивав з-за меж штрафного - Нещерет забрав м'яч у руки.
3' Контролюють кияни м'яч, Ренн намагається пресингувати номінальних господарів поля.
1' Матч розпочався
Лунає гімн Ліги Європи.
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін
Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора
Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є
Київське Динамо зіграє проти французького Ренна в четвертому турі групового етапу Ліги Європи.
Поєдинок відбудеться у четвер, 13 жовтня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 19:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.