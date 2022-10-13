Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Сьогодні 21:41 114
Динамо - Ренн 0:1. Як це було
Сьогодні 21:40 5736
Динамо пропустило гол від Ренна на початку другого тайму
Сьогодні 21:06 323
Динамо - Ренн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 21:04 620
Довбик та Бланко - у старті Дніпра-1 на матч Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 182
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 20:11 1188
Бєсєдін та Гармаш - у старті Динамо на матч з Ренном
Сьогодні 18:40 571
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:38 2099
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9337
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 373
Прямі трансляції

Динамо - Ренн 0:1. Як це було

Сьогодні 21:40 5736 0
Динамо - Ренн 0:1. Як це було
Фото: AFP
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо вчетверте програє в груповому етапі Ліги Європи.

90' Караваєв пробивав з льоту, трохи повз ворота пройшов м'яч.

90' Ванат грубо зіграв проти Теате. Жовта картка нападнику Динамо.

90' Теате схопився за стегно і нашкульгує, проте допомогу медиків бельгієць не потребує.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Вівчаренко намагався з Кабаєвим обігратися, але Владислав опинився в офсайді.

87' Нещерет після кутового в стрибку вибив м'яч подалі від своїх воріт.

85' Чергова заміна в складі Ренну: замість Буріжо на поле вийшов Труффер.

84' Небезпечно Сулемана пробивав обвідним ударом, поруч зі стійкою пройшов м'яч.

82' Контролює Ренн м'яч і не особливо поспішає йти в атаку.

80' Сидорчук собі руками допоміг у боротьбі з Угочукву. Штрафний для гостей.

78' Маєр увірвався в штрафний майданчик, але зміг лише кутовий заробити.

76' Остання заміна від Динамо: Караваєв вийшов на поле, Тимчик пішов відпочивати.

74' Подвійна заміна в складі Ренна: замість Калімуендо та Дуе на поле вийшли Гуірі й Те.

72' Кабаєв скидував грудьми на Вівчаренка, але український захисник опинився в офсайді.

70' Ще одна зміна від Луческу: Андрієвський змінив Шепелєва.

69' Дуе проти Тимчка грубо зіграв. Жовта картка гравю Ренна.

68' Заміна в складі Ренну: замість Терр'є на поле вийшов Сулемана.

66' Потрійна заміна в складі Динамо: замість Бєсєдіна, Дубінчака та Гармаша на поле вийшли Ванат, Вівчаренко та Кабаєв.

65' Угочукву пробивав з льоту, проте м'яч набагато вище пройшов.

64' Маєр прострілював небезпечно, м'яч рикошетом від захисника перелетів голкіпера і пішов за межі поля.

62' Тимчик забігав по флангу, але його випередив Теате.

60' Теате вискочив з-за спини Сидорчука і пробивав по воротах. На щастя для Динамо вище воріт пішов м'яч.

59' Пішла подача в штрафний майданчик Динамо - Сирота перевів м'яч на кутовий.

57' Дубінчак жорстко зіграв проти Буріжо. Арбітр обмежився усним попередженням.

55' Маєр пробивав з-за меж штрафного, але вище воріт пішов м'яч.

53' Тимчик по нозі заїхав Ассіньону. "Гірчичник" для українського захисника.

51' Пішла подача в район 11-метрової позначки, але нікого з гравців Динамо там не опинилося.

49' Дубінчак прострілював на Бєсєдіна - Ву вибив м'яч на ктуовий.

48' Гол! Ренн відкриває рахунок! Пішла подача з кутового, Ву вистрибнув і класно пробив головою повз Нещерета.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Циганков прострілив небезпечно, але ніхто з партнерів не замкнув цю передачу.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Буріжо пробивав з-за меж штрафного майданчику - від Дубінчака м'яч пішов на кутовий.

42' Калімуендо впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

40' Контролюють гості м'яч і не поспішають в атаку.

38' Циганков виконував розрізну передачу на Бєсєдіна, але на виході вдало зіграв Манданда і забрав м'яч у руки.

36' Шепелєв наважився на дальній удар, який заблокував оборонець Ренна.

34' Маєр виконував закидання в штрафний майданчик, але м'яч в руки забрав Нещерет.

32' Подача в бік Гармаша пішла, однак Денис не зміг пробити по воротах. Захисники Ренна вибили м'яч подалі.

30' Мелінг пробивав небезпечно - в лічених сантиметрах від стійки пролетів ігровий снаряд.

29' З-під захисника пробивав Калімуендо, але повз ворота пройшов м'яч.

27' Тимчик подавав з правого флангу, Гармаш у дотик пробив - вище воріт.

26' Манданда помилився з передачею, кияни перехопили м'яч на фланзі.

24' Буріжо грубо в підкаті зіграв проти Буяльського за що отримав жовту картку.

22' Ву порушив правила проти Бєсєдіна у верховій боротьбі.

21' Циганков отримав м'яч у штрафному мадйанчику і намагався виконати навіс, але оборонці Ренна вибили м'яч подалі від своїх воріт.

19' На газоні опинився Бєсєдін. Арбітр обмежився усним попередженням для Ву.

18' Тимчик намагався прострілити з правого флангу. У боротьбі із захисником м'яч зрізався з ноги і пішов за межі поля.

16' Буріжо небезпечно пробивав з дальньої дистанції, поруч зі стійкою пройшов м'яч.

14' Через Нещерта розпочинають позиційні атаки кияни.

12' Маєр порушив правила проти Сидорчука біля штарфного майданчику Динамо.

10' Циганков пробивав з-за меж штрафного, м'яч від захисника пішов у руки Манданді.

8' Буріжо подавав з корнера, проте невдало - снаряд пішов за межі поля.

7' Буріжо пробивав з гострого кута - Нещерет перевів м'яч на кутовий.

6' Тимчик прострілював з флангу, але Манданда забрав м'яч у руки.

4' Дуе пробивав з-за меж штрафного - Нещерет забрав м'яч у руки.

3' Контролюють кияни м'яч, Ренн намагається пресингувати номінальних господарів поля.

1' Матч розпочався

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора

Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є

Київське Динамо зіграє проти французького Ренна в четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 13 жовтня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Коментарі ()
Популярне зараз
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1617
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2099
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1188
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1251
Салах оформив хет-трик за 5 хвилин у матчі ЛЧ проти Рейнджерс - ВІДЕО Салах оформив хет-трик за 5 хвилин у матчі ЛЧ проти Рейнджерс - ВІДЕО 649 1
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9337
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31633 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26634
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6810
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1685
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93152 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13922