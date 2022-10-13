Динамо - Ренн 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо вчетверте програє в груповому етапі Ліги Європи.

90' Караваєв пробивав з льоту, трохи повз ворота пройшов м'яч.

90' Ванат грубо зіграв проти Теате. Жовта картка нападнику Динамо.

90' Теате схопився за стегно і нашкульгує, проте допомогу медиків бельгієць не потребує.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Вівчаренко намагався з Кабаєвим обігратися, але Владислав опинився в офсайді.

87' Нещерет після кутового в стрибку вибив м'яч подалі від своїх воріт.

85' Чергова заміна в складі Ренну: замість Буріжо на поле вийшов Труффер.

84' Небезпечно Сулемана пробивав обвідним ударом, поруч зі стійкою пройшов м'яч.

82' Контролює Ренн м'яч і не особливо поспішає йти в атаку.

80' Сидорчук собі руками допоміг у боротьбі з Угочукву. Штрафний для гостей.

78' Маєр увірвався в штрафний майданчик, але зміг лише кутовий заробити.

76' Остання заміна від Динамо: Караваєв вийшов на поле, Тимчик пішов відпочивати.

74' Подвійна заміна в складі Ренна: замість Калімуендо та Дуе на поле вийшли Гуірі й Те.

72' Кабаєв скидував грудьми на Вівчаренка, але український захисник опинився в офсайді.

70' Ще одна зміна від Луческу: Андрієвський змінив Шепелєва.

69' Дуе проти Тимчка грубо зіграв. Жовта картка гравю Ренна.

68' Заміна в складі Ренну: замість Терр'є на поле вийшов Сулемана.

66' Потрійна заміна в складі Динамо: замість Бєсєдіна, Дубінчака та Гармаша на поле вийшли Ванат, Вівчаренко та Кабаєв.

65' Угочукву пробивав з льоту, проте м'яч набагато вище пройшов.

64' Маєр прострілював небезпечно, м'яч рикошетом від захисника перелетів голкіпера і пішов за межі поля.

62' Тимчик забігав по флангу, але його випередив Теате.

60' Теате вискочив з-за спини Сидорчука і пробивав по воротах. На щастя для Динамо вище воріт пішов м'яч.

59' Пішла подача в штрафний майданчик Динамо - Сирота перевів м'яч на кутовий.

57' Дубінчак жорстко зіграв проти Буріжо. Арбітр обмежився усним попередженням.

55' Маєр пробивав з-за меж штрафного, але вище воріт пішов м'яч.

53' Тимчик по нозі заїхав Ассіньону. "Гірчичник" для українського захисника.

51' Пішла подача в район 11-метрової позначки, але нікого з гравців Динамо там не опинилося.

49' Дубінчак прострілював на Бєсєдіна - Ву вибив м'яч на ктуовий.

48' Гол! Ренн відкриває рахунок! Пішла подача з кутового, Ву вистрибнув і класно пробив головою повз Нещерета.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Циганков прострілив небезпечно, але ніхто з партнерів не замкнув цю передачу.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Буріжо пробивав з-за меж штрафного майданчику - від Дубінчака м'яч пішов на кутовий.

42' Калімуендо впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

40' Контролюють гості м'яч і не поспішають в атаку.

38' Циганков виконував розрізну передачу на Бєсєдіна, але на виході вдало зіграв Манданда і забрав м'яч у руки.

36' Шепелєв наважився на дальній удар, який заблокував оборонець Ренна.

34' Маєр виконував закидання в штрафний майданчик, але м'яч в руки забрав Нещерет.

32' Подача в бік Гармаша пішла, однак Денис не зміг пробити по воротах. Захисники Ренна вибили м'яч подалі.

30' Мелінг пробивав небезпечно - в лічених сантиметрах від стійки пролетів ігровий снаряд.

29' З-під захисника пробивав Калімуендо, але повз ворота пройшов м'яч.

27' Тимчик подавав з правого флангу, Гармаш у дотик пробив - вище воріт.

26' Манданда помилився з передачею, кияни перехопили м'яч на фланзі.

24' Буріжо грубо в підкаті зіграв проти Буяльського за що отримав жовту картку.

22' Ву порушив правила проти Бєсєдіна у верховій боротьбі.

21' Циганков отримав м'яч у штрафному мадйанчику і намагався виконати навіс, але оборонці Ренна вибили м'яч подалі від своїх воріт.

19' На газоні опинився Бєсєдін. Арбітр обмежився усним попередженням для Ву.

18' Тимчик намагався прострілити з правого флангу. У боротьбі із захисником м'яч зрізався з ноги і пішов за межі поля.

16' Буріжо небезпечно пробивав з дальньої дистанції, поруч зі стійкою пройшов м'яч.

14' Через Нещерта розпочинають позиційні атаки кияни.

12' Маєр порушив правила проти Сидорчука біля штарфного майданчику Динамо.

10' Циганков пробивав з-за меж штрафного, м'яч від захисника пішов у руки Манданді.

8' Буріжо подавав з корнера, проте невдало - снаряд пішов за межі поля.

7' Буріжо пробивав з гострого кута - Нещерет перевів м'яч на кутовий.

6' Тимчик прострілював з флангу, але Манданда забрав м'яч у руки.

4' Дуе пробивав з-за меж штрафного - Нещерет забрав м'яч у руки.

3' Контролюють кияни м'яч, Ренн намагається пресингувати номінальних господарів поля.

1' Матч розпочався

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін

Запасні: Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бурда, Кабаєв, Перріс, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Діалло, Кендзьора

Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є

Київське Динамо зіграє проти французького Ренна в четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 13 жовтня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.