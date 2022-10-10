Шахтар: Непросто думати про матч з Реалом, коли наша країна в небезпеці

Джерело - Чемпіон.
Гравцям Шахтаря не просто концетруватися на матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Реалом.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна - під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!", - йдеться у повідомлення.
😰 Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022
Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з «Реалом», коли наша країна в небезпеці.
🙏🏻 Тримайся, Україно! 🇺🇦#Україна #Ukraine pic.twitter.com/GpIFuiuFGz