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Шахтар: Непросто думати про матч з Реалом, коли наша країна в небезпеці

Сьогодні 17:55 170 0
"Гірники" прокоментували обстріли України
Шахтар: Непросто думати про матч з Реалом, коли наша країна в небезпеці
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Гравцям Шахтаря не просто концетруватися на матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна - під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!", - йдеться у повідомлення.

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