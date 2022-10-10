Шахтар: Непросто думати про матч з Реалом, коли наша країна в небезпеці

"Гірники" прокоментували обстріли України

Джерело - Чемпіон.

Гравцям Шахтаря не просто концетруватися на матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна - під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!", - йдеться у повідомлення.