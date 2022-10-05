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Рух U-19 вийшов у другий раунд Юнацької Ліги УЄФА

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Рух U-19 вийшов у фінал "альтернативного" плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Рух U-19 вийшов у другий раунд Юнацької Ліги УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді першого раунду Юнацької Ліги УЄФА Рух на виїзді зіграв внічию з Заглембе.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Рух продовжить свій дебютний сезон на євроарені. Наступним суперником юних львів'ян стане Галатасарай. Матчі фіналу плей-оф заплановані на 26 жовтня та 2 листопада.

Команди зі Шляху Ліги чемпіонів і Шляху чемпіонів країн будуть об'єднані вже у 2023 році, коли розпочнеться стадія "спільного" плей-оф.

Юнацька ліга УЄФА
Перший раунд плей-оф переможців
Матч-відповідь, 05 жовтня

Заглембє (Любін, Польща) – Рух (Львів, Україна)  0:0

Рух U-19: Герета – Роман, Холод, Товарницький, Кітела – Підгурський (кап.), Сапуга – Федор, Пастух (Добрянський, 80), Столярчук (Бойко, 90+4) – Панченко (Ніколаєв, 74)

Попередження: Собчак, 36; Масяк, 52 – Холод, 7; Товарницький, 33; О.Федор, 56; Панченко, 64; Сапуга, 90+4

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