Мане: Бензема заслужив Золотий м'яч, він виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Get French Football News.
Нападник Реала Карім Бензема заслужив на Золотий м'яч цього сезону.
Про це заявив вінгер Баварії Садіо Мане.
"Чесно, думаю, що Карім заслужив його цього року. Він провів чудовий сезон у Реалі, виграв Лігу чемпіонів. Вважаю, що він без запитань заслужив його, тож я радий за нього".
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"Так, я виграв Кубок Африки, це було полегшенням для мене і для всієї країни, і я справді щасливий, що виграв разом зі своєю країною. Але я думаю, що приз заслужив Карім, щиро вірю в це", - сказав Мане.
Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 17 жовтня.