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Йовичевич: Ми докладемо зусиль, щоб створити проблеми Реалу

Сьогодні 09:32 169 0
Головний тренер "гірників" розповів про майбутній матч
Йовичевич: Ми докладемо зусиль, щоб створити проблеми Реалу
#Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Захисники Реала матимуть проблеми від таких гравців Шахтаря, як Михайло Мудрик.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми виставимо своїх найкращих гравців, - один із них зараз перебуває поруч зі мною. І, звісно, Карвахаль або хтось інший на правому фланзі оборони матиме достатньо проблем від таких гравців, як Мудрик. І ми докладемо всіх зусиль, аби створити їм проблеми", - сказав Йовичевич.

Матч Реал - Шахтар відбудеться сьогодні, 5 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

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