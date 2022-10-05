Йовичевич: Ми докладемо зусиль, щоб створити проблеми Реалу

Захисники Реала матимуть проблеми від таких гравців Шахтаря, як Михайло Мудрик.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми виставимо своїх найкращих гравців, - один із них зараз перебуває поруч зі мною. І, звісно, Карвахаль або хтось інший на правому фланзі оборони матиме достатньо проблем від таких гравців, як Мудрик. І ми докладемо всіх зусиль, аби створити їм проблеми", - сказав Йовичевич.