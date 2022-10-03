Модрич відновиться до матчу з Шахтарем

Лука Модрич може зіграти матч проти Шахтаря

Півзахисник Реала Лука Модрич зможе зіграти проти Шахтаря у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

37-річний хорват встигне відновитися після пошкодження, яке він отримав у національній команді. Через це Лука пропускав останній матч "вершкових" проти Осасуни (1:1) в іспанській Ла-Лізі.

Нинішнього сезону Модрич провів дев'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом.