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Модрич відновиться до матчу з Шахтарем

Вчора 23:11 132 0
Лука Модрич може зіграти матч проти Шахтаря
Модрич відновиться до матчу з Шахтарем
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Лука Модрич

Джерело - football.ua.

Півзахисник Реала Лука Модрич зможе зіграти проти Шахтаря у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

37-річний хорват встигне відновитися після пошкодження, яке він отримав у національній команді. Через це Лука пропускав останній матч "вершкових" проти Осасуни (1:1) в іспанській Ла-Лізі.

Нинішнього сезону Модрич провів дев'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. 

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