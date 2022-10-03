Вацко: Гомес не очолить збірну України

Джерело - Чемпіон.

Вісенте Гомес не стане в. о. головного тренера збірної України, поки не звільниться Сергій Ребров.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко.

"Наскільки мені відомо, все це тільки фантазії. Ніяких передумов, ніякого підґрунтя ця історія не має, щоб вважати її правдивою навіть гіпотетично", - сказав Вацко.

51-річний Вісенте Гомес зараз працює помічником Реброва в Аль-Айні. Зараз збірну України очолює Олександр Петраков. Його контракт діє до кінця року.

За словами Співаковського, УАФ вибирає між ним та Ребровим. У випадку призначення саме Реброва його може тимчасово замінити Гомес.