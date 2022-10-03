Сирота: Залужним має пишатись кожен українець

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний входить до переліку осіб, якими має пишатись кожен українець.

Про це заявив колишній воротар, експрезидент ПФЛ Святослав Сирота.

"Як військові сприймають Валерія Залужного? Особисто для мене Залужний входить до переліку осіб, якими має пишатись кожен українець. Він дійсно талановитий командувач і герой. Зараз вся країна дивиться на нього і сподівається, що наше командування в особі президента та головнокомандувача ЗСУ зможуть організувати нас всіх, військових і не військових, і організувати тиск з боку світової спільноти так, що ми переможемо.

Щодо його особистих якостей, то я цього не знаю. Не має значення, веселий він чи сумний. Просто він сьогодні для нас разом з президентом та офісом президента - це головні люди, які організовують нашу перемогу.

Його кілька разів ловили на фото з шевроном Динамо. Не бачив такого. Якщо це так, то я дуже радий чути і знати, що є ще один такий класний вболівальник Динамо. На фронті є багато ультрас Динамо та інших клубів.

Кажуть, що я мало матчів зіграв за Динамо, але це неважливо. Я народився в Києві і пройшов школу Динамо, виріс з цим клубом у душі. Є кілька інших клубів, які зробили внесок в мою долю і залишились у мене в серці. Це Верес та Дніпро. Я дуже люблю їх, вболівальників та ці міста.

Я можу жодного матчу не дивитись, але Динамо у мене завжди в серці.", - сказав Сирота.