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Сирота: На війні зі зброєю здружуєшся миттєво, хочеш жити - швидко навчишся

Сьогодні 16:00 88 0
Ексгравець розповів про свій досвід на війні
Сирота: На війні зі зброєю здружуєшся миттєво, хочеш жити - швидко навчишся
#Святослав Сирота

Джерело - Tribuna.com.

Адаптація в ЗСУ дуже швидко проходить після перших "прильотів" і перших атак.

Про це заявив колишній воротар, експрезидент ПФЛ Святослав Сирота.

"Я не служив і завжди був цивільною людиною. Адаптація дуже швидко проходить після перших "прильотів" і перших атак. З автоматом та іншою зброєю здружуєшся миттєво. Багато часу на це не треба. Хочеш жити - швидко навчишся.

Хлопці, які воювали ще з 2014 року, кажуть, що в історії такого не було - навіть в часи Другої світової війни. Збільшилась кількість артилерії. Навіть зараз війна теж змінилась. Нашим завданням було оборонятись, а тепер ми атакуємо. Це різні завдання.

У нас все було просто: максимально сховатись від артобстрілу і залишитись живим. Ну й відбиватись та копати. Це все. Всі військові знають, що майже найголовніше - це вміння правильно копати, копати й копати, бо тільки під землею ти можеш залишитись живим.

Багато людей думають, що армія - це щось таке романтичне. Насамперед це щось прагматичне і брудне. Миєшся раз на тиждень, а іноді і раз на два тижні. Нічого романтичного там немає. Це дуже важка праця. Але вона того варта, бо завдяки їй люди в тилу мають змогу жити нормальним життям", - сказав Сирота.

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