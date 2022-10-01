Полісся знищило Діназ, Карпати переграли Прикарпаття. Результати 6 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 6-му турі української Першої ліги Чернігів на виїзді зіграв внічию зі СК Полтава.
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 1 жовтня
Група Б
СК Полтава - Чернігів 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 8 Стрельцов, 1:1 - 25 Вовк
Діназ - Полісся 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Будківський, 0:2 - 29 Будківський, 0:3 - 35 Кушніренко, 0:4 - 86 Грицук, 0:5 - 89 Шастал
Металург - Гірник-Спорт 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Сад
Карпати - Прикарпаття 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 19 Цюцюра, 1:1 - 33 Рябов, 2:1 - 61 Тарануха
Раніше Оболонь розгромила Кремінь у 6 турі Першої ліги.