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Полісся знищило Діназ, Карпати переграли Прикарпаття. Результати 6 туру Першої ліги

Сьогодні 18:13 514 0
Результати 6 туру Першої ліги
Полісся знищило Діназ, Карпати переграли Прикарпаття. Результати 6 туру Першої ліги
#Діназ, #Карпати, #Полісся, #Прикарпаття, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі української Першої ліги Чернігів на виїзді зіграв внічию зі СК Полтава.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 1 жовтня
Група Б

СК Полтава - Чернігів 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Стрельцов, 1:1 - 25 Вовк

Діназ - Полісся 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Будківський, 0:2 - 29 Будківський, 0:3 - 35 Кушніренко, 0:4 - 86 Грицук, 0:5 - 89 Шастал

Металург - Гірник-Спорт 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Сад

Карпати - Прикарпаття 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Цюцюра, 1:1 - 33 Рябов, 2:1 - 61 Тарануха

Раніше Оболонь розгромила Кремінь у 6 турі Першої ліги.

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