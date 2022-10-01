Власник Евертона продасть частину клубу

Новий власник допоможе сплатити за будівництво стадіону

Власник ліверпульського Евертона Фархад Моширі близький до укладення угоди з американським підприємцем Мацеєм Камінскі про продаж частки в клубі.

Про це повідомляє The Guardian.

Американець стане міноритарним власником команди.

Точний відсоток, який продасть Моширі, ще обговорюється. Також, згідно з умовами угоди, Камінскі допоможе сплатити за будівництво нового стадіону Евертона, Бремлі Мур.

Загальна ціна спорудження нової арени команди коштуватиме приблизно 550 мільйонів фунтів. З цієї суми вже понад сто мільйонів виплатив Фархад Моширі. У разі укладання угоди, Мацей Камінські стане вже 12 американцем із часткою у клубі АПЛ.

Нагадаємо Евертон може підписати Мудрика взимку.