Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1142 2
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 406
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 1571
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 453
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 603
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15510
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 759
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 779
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15183 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1869 1
Прямі трансляції

Ярмоленко: Пам'ятаю всі ігри за збірну України

Сьогодні 16:41 134 0
Андрій Ярмоленко прокоментував 112-й матч за збірну України
Ярмоленко: Пам'ятаю всі ігри за збірну України
#Андрій Ярмоленко

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко пам’ятає всі ігри за національну команду.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій 112-й за ліком поєдинок за збірну? Я пам’ятаю всі ігри. Кожен матч у збірній для мене — як останній. Я завжди віддаю всі сили. Хочу просто подякувати всім своїм партнерам, з якими я грав і буду грати, уболівальникам — за підтримку й критику.

Для мене це багато що значить. Коли Олександр Васильович вручав мені цю футболку, я ледь стримував сльози. Мені хотілося щось сказати, але я промовчав, бо заплакав би. Для мене це багато що значить", - сказав Ярмоленко.

Півзахисник обійшов Андрія Шевченка (111 матчів) за кількістю матчів за збірну України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 6827 1
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 13184
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 10424 2
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор 9680 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15510
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15183 3
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20200
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 178807 6
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 34415
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9861
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19125 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 26488