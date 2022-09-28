Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко пам’ятає всі ігри за національну команду.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій 112-й за ліком поєдинок за збірну? Я пам’ятаю всі ігри. Кожен матч у збірній для мене — як останній. Я завжди віддаю всі сили. Хочу просто подякувати всім своїм партнерам, з якими я грав і буду грати, уболівальникам — за підтримку й критику.

Для мене це багато що значить. Коли Олександр Васильович вручав мені цю футболку, я ледь стримував сльози. Мені хотілося щось сказати, але я промовчав, бо заплакав би. Для мене це багато що значить", - сказав Ярмоленко.