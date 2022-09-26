Салаха виключено із заявки збірної Єгипту на матч з Ліберією

Мохамед Салах не зіграє проти Ліберії

Ліверпуль попросив головного тренера збірної Єгипту Руя Віторію відпустити Мохамеда Салаха до Англії заздалегідь, щоб форвард трохи відпочив.

Про це інформує портал 90min.com.

Головний тренер збірної Єгипту Руй Віторія оголосив, що Мохамеда Салаха виключено із заявки команди на завтрашній товариський матч зі збірною Ліберії. Причина криється у бажанні піти на зустріч Ліверпулю та надати головній зірці єгипетського футболу відпочинок перед важливими матчами на клубному рівні.

У суботу, 1 жовтня "червоні" прийматимуть на своєму полі Брайтон.

Нагадаємо, Салах продовжив контракт з Ліверпулем.