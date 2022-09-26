Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 22:38 1492
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Сьогодні 22:24 347
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 17:00 4867 3
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 15:40 13939
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій
Сьогодні 12:38 162
Ребров передав п'ятий автомобіль для ЗСУ
Сьогодні 12:00 583
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
Сьогодні 10:58 30815
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 245106
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 09:59 2162
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:03 1604
Прямі трансляції

Салаха виключено із заявки збірної Єгипту на матч з Ліберією

Сьогодні 22:52 220 0
Мохамед Салах не зіграє проти Ліберії
Салаха виключено із заявки збірної Єгипту на матч з Ліберією
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - football24.ua.

Ліверпуль попросив головного тренера збірної Єгипту Руя Віторію відпустити Мохамеда Салаха до Англії заздалегідь, щоб форвард трохи відпочив.

 Про це інформує портал 90min.com.

Головний тренер збірної Єгипту Руй Віторія оголосив, що Мохамеда Салаха виключено із заявки команди на завтрашній товариський матч зі збірною Ліберії. Причина криється у бажанні піти на зустріч Ліверпулю та надати головній зірці єгипетського футболу відпочинок перед важливими матчами на клубному рівні.

У суботу, 1 жовтня "червоні" прийматимуть на своєму полі Брайтон.

Нагадаємо, Салах продовжив контракт з Ліверпулем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 13939
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО 2953
Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу 3690
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 4867 3
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 30815
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 245106
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24654 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7929
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60797
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109214
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1675
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44737 1