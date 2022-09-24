Маліновський: Ми зможемо досягти нашої мети

Збірна України ще може досягти свої цілі у Лізі націй.

Про це розповів півзахисник національної команди Руслан Маліновський.

"Варто відкрити нову сторінку. Потрібно відреагувати на наступний матч якнайшвидше. У нас є два матчі, в яких за позитивного результату ми зможемо досягти нашої мети, тому потрібно готуватися та відновитися після останньої гри, проаналізувати її та бути готовими на цей матч.

Переліт був трохи важкуватим, але думаю, що у матчі все буде добре. Дощ це не так погано, тут не так холодно, тож трохи освіжилися", - розповів Маліновський.