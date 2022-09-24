Саутгейт: У багатьох частинах гри збірна Англії виглядали дуже добре

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт побачив покращення у грі команди, однак підсумковим результатом зі збірною Італії залишився незадоволений.

Про це розповів сам фахівець.

"Мені дуже важко критикувати гру. Мали більше володіння м'яча, більше ударів, ударів у ствір. У багатьох частинах гри ми виглядали дуже добре.

І хоча це період, коли результати - саме те, на що усі реагуватимуть, я ж вважаю, що було чимало позитивних знаків для нас, як для команди", - розповів Саутгейт.