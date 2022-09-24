Райс: Англія опустилася нижче свого рівня у Лізі націй

Збірна Англії виступами у Лізі Націй команда опустилася нижче свого рівня.

Про це розповів півзахисник англійців Деклан Райс.

"Очевидно, ми розчаровані. На кожному турнірі, де ми беремо участь, налаштовані на перемогу. У Лізі Націй опустилися нижче нашого рівня, але я не думаю, що все було вже настільки погано. Все прийде. Це був значно кращий виступ, аніж той, що влітку. І справа не у тому, що ми не створювали моменти, я бачу це під час тренувань. Забиваємо голи для задоволення, а тому вірте мені: усе буде добре", - відзначив Райс.