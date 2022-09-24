Головне
Вірменія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Сьогодні 10:15 1924
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар
Сьогодні 09:37 10978
Німеччина програла Угорщині, Італія здолала Англію: результати 5 туру Ліги націй
Вчора 23:42 1242
Будівельник у овертаймі програв Бамбергу в кваліфікації ЛЧ
Вчора 22:20 367
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар та результати
Вчора 20:57 584
Збірна України поступилася Словаччині в першому матчі плей-оф за вихід на ЧЄ
Вчора 20:54 1272
Вірменія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 17:54 4109
Favbet передав партію дронів для потреб ГУР
Вчора 17:17 1856
Favbet Foundation перерахував ще 600 тис. грн фонду «Повернись живим»
Вчора 13:31 659
Дніпро-1 підписав бразильського захисника
Вчора 10:22 469
Прямі трансляції

Райс: Англія опустилася нижче свого рівня у Лізі націй

Сьогодні 11:24 172 0
Деклан Райс прокоментував поразку Італії
Райс: Англія опустилася нижче свого рівня у Лізі націй
#Райс

Джерело - suspilne.mediа.

Збірна Англії виступами у Лізі Націй команда опустилася нижче свого рівня.

Про це розповів півзахисник англійців Деклан Райс.

"Очевидно, ми розчаровані. На кожному турнірі, де ми беремо участь, налаштовані на перемогу. У Лізі Націй опустилися нижче нашого рівня, але я не думаю, що все було вже настільки погано. Все прийде. Це був значно кращий виступ, аніж той, що влітку. І справа не у тому, що ми не створювали моменти, я бачу це під час тренувань. Забиваємо голи для задоволення, а тому вірте мені: усе буде добре", - відзначив Райс.

Раніше Італія вдома обіграла Англію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірменія - Україна: ОНЛАЙН Вірменія - Україна: ОНЛАЙН 4109
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар 10978
Favbet передав партію дронів для потреб ГУР Favbet передав партію дронів для потреб ГУР 1856
Вірменія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Вірменія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 1924
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО 2431
Леоненко назвав головних винуватців розгрому від Шотландії Леоненко назвав головних винуватців розгрому від Шотландії 4127 1
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12134
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17826 12
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19237
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13682
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41358
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20013