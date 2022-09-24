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Тренер Вірменії: У матчах Ліги націй залучити низку нових футболістів

Сьогодні 10:25 179 0
Хоакін Капаррос розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем з Україною у Лізі націй.
Тренер Вірменії: У матчах Ліги націй залучити низку нових футболістів

Джерело - uaf.ua.

Збірна Вірменії у матчах Ліги націй залучила цілу низку нових гравців.

Про це розповів головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос.

"Я вже казав, що ми опинилися в дуже важкій групі й що ми дуже високої думки про збірну України. У матчах, що залишилося провести в Лізі націй, я вирішив залучити низку нових футболістів.

Враховуючи той факт, що наш суперник — сильна збірна, наша командна гра має бути на дуже високому рівні. Звісно, якщо ми бажаємо здобути позитивний результат", - сказав Капаррос.

Поєдинок Вірменія — Україна розпочнеться завтра о 16.00 за київським часом.

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