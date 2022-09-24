Тренер Вірменії: У матчах Ліги націй залучити низку нових футболістів

Збірна Вірменії у матчах Ліги націй залучила цілу низку нових гравців.

Про це розповів головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос.

"Я вже казав, що ми опинилися в дуже важкій групі й що ми дуже високої думки про збірну України. У матчах, що залишилося провести в Лізі націй, я вирішив залучити низку нових футболістів.

Враховуючи той факт, що наш суперник — сильна збірна, наша командна гра має бути на дуже високому рівні. Звісно, якщо ми бажаємо здобути позитивний результат", - сказав Капаррос.