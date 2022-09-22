Лонвейк: Хочу стати важливою частиною Динамо

Новачок Динамо Джастін Лонвейк має намір стати важливою частиною команди.

Про це він розповів після підписання контракту з киянами.

"Звісно, було трохи несподівано, адже літнє трансферне вікно вже було закрите у Данії та багатьох країнах. Але за кілька днів я почув про інтерес з боку Динамо. Відтоді я з бентежливим нетерпінням чекав на те, аби цей трансфер здійснився".