Лонвейк: Хочу стати важливою частиною Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Новачок Динамо Джастін Лонвейк має намір стати важливою частиною команди.
Про це він розповів після підписання контракту з киянами.
"Звісно, було трохи несподівано, адже літнє трансферне вікно вже було закрите у Данії та багатьох країнах. Але за кілька днів я почув про інтерес з боку Динамо. Відтоді я з бентежливим нетерпінням чекав на те, аби цей трансфер здійснився".
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"Хочу стати важливою частиною команди, приносити їй користь, зміцнити півзахист, забивати голи. Прогресувати, ставати краще із кожним днем і успішно завершити вже цей сезон", - сказав Лонвейк.
Нагадаємо, Динамо розпочало продаж квитків на матч Ліги Європи з Ренном.