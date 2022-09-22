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Лонвейк: Хочу стати важливою частиною Динамо

Вчора 22:51 216 0
Новачок Динамо дав інтерв'ю після підписання контракту
Лонвейк: Хочу стати важливою частиною Динамо
#Динамо Київ, #Джастін Лонвейк

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Новачок Динамо Джастін Лонвейк має намір стати важливою частиною команди.

Про це він розповів після підписання контракту з киянами.

"Звісно, було трохи несподівано, адже літнє трансферне вікно вже було закрите у Данії та багатьох країнах. Але за кілька днів я почув про інтерес з боку Динамо. Відтоді я з бентежливим нетерпінням чекав на те, аби цей трансфер здійснився".

  Актуально: Динамо оголосило про трансфер Лонвейка

"Хочу стати важливою частиною команди, приносити їй користь, зміцнити півзахист, забивати голи. Прогресувати, ставати краще із кожним днем і успішно завершити вже цей сезон", - сказав Лонвейк.

Нагадаємо, Динамо розпочало продаж квитків на матч Ліги Європи з Ренном.

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