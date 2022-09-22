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Шахтар хоче божевільну суму за продаж Мудрика

Сьогодні 12:50 536 1
Михайло Мудрик може змінити клуб
Шахтар хоче божевільну суму за продаж Мудрика
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Шахтар підняв суму, яку хоче отримати за трансфер вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гірники за продаж лідера команди хочуть отримати щонайменше 60 млн євро. Також відзначається, що українець цікавить багато англійських клубів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року.

Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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