Роналду про збірну Португалії: Радий повернутися додому

Форвард Манчестер Юнайтед опублікував фотографію з тренування національної команди

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прибув у розташування збірної Португалії.

Про це він повідомив у Твіттері.

Форвард МЮ опублікував фотографію із тренування національної команди.

"Радий повернутися додому", - написав Роналду.

Збірна Португалії має провести два матчі в межах Ліги націй.

24 вересня команда Фернанду Сантуша зустрінеться із Чехією, а 27-го - з Іспанією.