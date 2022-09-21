Роналду про збірну Португалії: Радий повернутися додому

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прибув у розташування збірної Португалії.
Про це він повідомив у Твіттері.
Форвард МЮ опублікував фотографію із тренування національної команди.
"Радий повернутися додому", - написав Роналду.
Збірна Португалії має провести два матчі в межах Ліги націй.
24 вересня команда Фернанду Сантуша зустрінеться із Чехією, а 27-го - з Іспанією.
Feliz por estar de volta a casa! 😀🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/nh5FlzjORG— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 21, 2022