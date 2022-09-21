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Роналду про збірну Португалії: Радий повернутися додому

Сьогодні 19:51 108 0
Форвард Манчестер Юнайтед опублікував фотографію з тренування національної команди
Роналду про збірну Португалії: Радий повернутися додому
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прибув у розташування збірної Португалії.

Про це він повідомив у Твіттері.

Форвард МЮ опублікував фотографію із тренування національної команди.

"Радий повернутися додому", - написав Роналду.

Збірна Португалії має провести два матчі в межах Ліги націй.

24 вересня команда Фернанду Сантуша зустрінеться із Чехією, а 27-го - з Іспанією.

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