Загаду перейшов до Штутгарта на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Штутгарт підписав колишнього захисника дортмундської Борусії Дана-Акселя Загаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Загаду перейшов до Штутгарта на правах вільного агента.

Контракт французького захисника розрахований до 2026 року.

✍️✔️Dan-Axel #Zagadou: „Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Vielen Dank an die Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Ich freue mich sehr darauf, schon bald mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen.“#VfB https://t.co/QzoHmWHtX4 — VfB Stuttgart (@VfB) September 19, 2022

Раніше повідомлялося, що за гравця поборються Ліон та Вест Гем.