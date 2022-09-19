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Загаду перейшов у Штутгарт

Вчора 22:50 155 0
Загаду перейшов до Штутгарта на правах вільного агента
Загаду перейшов у Штутгарт
#Штутгарт, #Боруссії Дортмунд, #Дан-Аксел Загаду

Джерело - Чемпіон.

Штутгарт підписав колишнього захисника дортмундської Борусії Дана-Акселя Загаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Загаду перейшов до Штутгарта на правах вільного агента.

Контракт французького захисника розрахований до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що за гравця поборються Ліон та Вест Гем.

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