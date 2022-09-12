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СК Дніпро-1 - Металіст 1925 3:0: огляд матчу УПЛ

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Перемогу дніпрянам принесли голи Адамюка, Довбика, Громова
СК Дніпро-1 - Металіст 1925 3:0: огляд матчу УПЛ
#Металіст 1925, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 святкував перемогу над харківською командою Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 11 вересня

СК Дніпро-1 - Металіст 1925 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Адамюк, 2:0 - 66 Довбик, 3:0 - 89 Громов

Дніпро-1: 93.Валеф, 13.Амаш, 5.Сарапій, 3.Адамюк, 34.Танчик, 29. Назаренко (25. Когут, 71), 18.Бабенко, 22. Рубчинський (11. Громов.71), 9.Гуцуляк, 8. Піхальонок (кап) (10.Балулі,79), 7. Довбик (20. Горбунов, 85).

Металіст 1925: 37.Мозіль,29.Жичиков,  30.Безуглий, 17.Курило, 5. Рудавський, 8. Мартинюк (27.Кравченко, 71), 21. Бичек (10. Русин, 71), 28. Габелок (кап), 2. Капінус, 11. Ременюк, 9.Борячук.

Попередження: Танчик (32)

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