Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 святкував перемогу над харківською командою Металіст 1925.
Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 11 вересня
СК Дніпро-1 - Металіст 1925 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Адамюк, 2:0 - 66 Довбик, 3:0 - 89 Громов
Дніпро-1: 93.Валеф, 13.Амаш, 5.Сарапій, 3.Адамюк, 34.Танчик, 29. Назаренко (25. Когут, 71), 18.Бабенко, 22. Рубчинський (11. Громов.71), 9.Гуцуляк, 8. Піхальонок (кап) (10.Балулі,79), 7. Довбик (20. Горбунов, 85).
Металіст 1925: 37.Мозіль,29.Жичиков, 30.Безуглий, 17.Курило, 5. Рудавський, 8. Мартинюк (27.Кравченко, 71), 21. Бичек (10. Русин, 71), 28. Габелок (кап), 2. Капінус, 11. Ременюк, 9.Борячук.
Попередження: Танчик (32)