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Цимбал став тренером Красави

Сьогодні 21:25 43 0
Цимбал став тренером Красави
#Красава, #Микола Цимбал

Джерело - tribuna.com.

Клуб Красава привітав Миколу Цимбала з днем народження та представив його одним з тренерів клубу.

Красава цього сезону гратиме у 2-му дивізіоні Кіпру. У команді є українці Микола Морозюк, Віталій Квашук та Євген Будник.

38-річний фахівець працював у Минаї з початку створення клубної ДЮСШ. За цей час в різні роки він обіймав посади тренера молодіжної та першої команд закарпатського клубу, входив у штаби Василя Кобіна та Володимира Шарана.

Раніше повідомлялося, що Минай припинив співпрацю з Цимбалом.

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