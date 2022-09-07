Клуб Красава привітав Миколу Цимбала з днем народження та представив його одним з тренерів клубу.

Красава цього сезону гратиме у 2-му дивізіоні Кіпру. У команді є українці Микола Морозюк, Віталій Квашук та Євген Будник.

38-річний фахівець працював у Минаї з початку створення клубної ДЮСШ. За цей час в різні роки він обіймав посади тренера молодіжної та першої команд закарпатського клубу, входив у штаби Василя Кобіна та Володимира Шарана.

Раніше повідомлялося, що Минай припинив співпрацю з Цимбалом.