Рух створив перешкоди Львову у трансляції матчів УПЛ

Рух навмисне демонтував вишки телетрансляцій за стадіону Скіф, щоб вони не дісталися Львову.

Про це розповів журналіст Брутального футболу Северин Стецюк

"Є стадіон Скіф, на якому зараз грає Львів. І свого часу, там грав Львів, його юнацькі команди, потім Рух там грав і його команди. Рух там встановив свої вишки, щоб робити телетрансляції. Зараз Рух переїхав на стадіон Україна, орендує його. А вишки їхні залишились на Скіфі, де вирішив грати Львів. Львів не встиг заїхати на стадіон Скіф, як Рух показово спиляв свої вишки для телетрансляцій.

У Львові, наскільки я знаю, були здивовані та шоковані цим, тому що в них не було ніяких конфліктів з Рухом. Львів навіть був готовий заплатити за ці вишки, тобто не було якихось скандалів, але Рух вирішив зробити так", - сказав Стецюк.