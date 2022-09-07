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Рух створив перешкоди Львову у трансляції матчів УПЛ

Сьогодні 21:13 140 0
Стали відомі деталі конфлікту між Рухом та ФК Львів
Рух створив перешкоди Львову у трансляції матчів УПЛ
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух навмисне демонтував вишки телетрансляцій за стадіону Скіф, щоб вони не дісталися Львову.

Про це розповів журналіст Брутального футболу Северин Стецюк 

"Є стадіон Скіф, на якому зараз грає Львів. І свого часу, там грав Львів, його юнацькі команди, потім Рух там грав і його команди. Рух там встановив свої вишки, щоб робити телетрансляції. Зараз Рух переїхав на стадіон Україна, орендує його. А вишки їхні залишились на Скіфі, де вирішив грати Львів. Львів не встиг заїхати на стадіон Скіф, як Рух показово спиляв свої вишки для телетрансляцій.

У Львові, наскільки я знаю, були здивовані та шоковані цим, тому що в них не було ніяких конфліктів з Рухом. Львів навіть був готовий заплатити за ці вишки, тобто не було якихось скандалів, але Рух вирішив зробити так", - сказав Стецюк.

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