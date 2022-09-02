Клуби АПЛ побили рекорд витрат упродовж літнього трансферного вікна

Клуби англійської Прем'єр-ліги встановили новий трансферний рекорд упродовж минулого трансферного вікна, що тривало з 10 червня до 1 вересня.

Про це повідомляє BBC.

Попередній рекорд витрат усіх клубів АПЛ на трансфери був встановлений влітку 2017 року. Тоді англійські команди підсилилися на загальну суму в 1.4 млрд фунтів (1.65 млрд євро).

Однак цього трансферного вікна сума трансферних витрат у Прем'єр-лізі сягнула безпрецедентної позначки в 1.9 млрд фунтів (2.19 млрд євро). А це, зі свого боку, сприяло побиттю одразу декількох рекордів - як у межах всієї ліги, так і окремих її клубів.

Найдорожчі трансфери клубів АПЛ у сезоні 2022/23: топ-10

1. Ентоні (Аякс - Манчестер Юнайтед) 95 млн євро

2. Веслі Фофана (Лестер - Челсі) 80.4 млн

3. Дарвін Нуньєс (Бенфіка - Ліверпуль) 75 млн

4. Каземіро (Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед) 70.65 млн

5. Александер Ісак (Реал Сосьєдад - Ньюкасл) 70 млн

6. Марк Кукурелья (Брайтон - Челсі) 65.3 млн

7. Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд - Манчестер Сіті) 60 млн

8. Рішарлісон (Евертон - Тоттенгем) 58 млн

9. Лісандро Мартінес (Аякс - Манчестер Юнайтед) 57.37 млн