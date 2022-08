Півзахисник Валенсії Карлос Солер все ближче до переходу в ПСЖ.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Парижани запропонували за 25-річного іспанця 15 млн євро та підготували для нього угоду до 2027 року.

Carlos #Soler is getting closer to #PSG from #Valencia, #Paris have offered €15M. Ready a contract until 2027 for the midfielder. #transfers https://t.co/DqmQPyy8EL