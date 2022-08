Арсенал веде перемовини щодо трансферу Мудрика

Арсенал веде переговори з Шахтарем щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Потенційна сума переходу - 25 мільйонів євро+бонуси.

Джерело відзначає наявність оптимізму щодо можливого закриття угоди, ситуація продовжує розвиватися.

