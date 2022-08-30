ФІФА продала російським каналам права на трансляцію ЧС-2022

Джерело - РБК-Спорт.
ФІФА реалізувала права на показ чемпіонату світу-2022 у росії (терористичній державі).
Про це повідомляє РБК-Спорт з посиланням на свої джерела.
Три російських телеканали заплатять за можливість трансляції Мундіалю по 13 млн доларів. Це ВГТРК, Первый і Матч ТВ. Вони не прокоментували цю інформацію для джерела.
Компанія Телеспорт як посередник отримає ще 1 млн доларів.
Раніше росію виключили з плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.
Нагадаємо, Кроос виступив за мирні переговори між Україною та росією.