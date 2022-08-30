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ФІФА продала російським каналам права на трансляцію ЧС-2022

Сьогодні 16:35 406 0
До цього ФІФА виключила росію з плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
ФІФА продала російським каналам права на трансляцію ЧС-2022
#ФІФА, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - РБК-Спорт.

ФІФА реалізувала права на показ чемпіонату світу-2022 у росії (терористичній державі).

Про це повідомляє РБК-Спорт з посиланням на свої джерела.

Три російських телеканали заплатять за можливість трансляції Мундіалю по 13 млн доларів. Це ВГТРК, Первый і Матч ТВ. Вони не прокоментували цю інформацію для джерела.

Компанія Телеспорт як посередник отримає ще 1 млн доларів.

Раніше росію виключили з плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Нагадаємо, Кроос виступив за мирні переговори між Україною та росією.

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