ФІФА продала російським каналам права на трансляцію ЧС-2022

До цього ФІФА виключила росію з плей-оф кваліфікації на ЧС-2022

ФІФА реалізувала права на показ чемпіонату світу-2022 у росії (терористичній державі).

Про це повідомляє РБК-Спорт з посиланням на свої джерела.

Три російських телеканали заплатять за можливість трансляції Мундіалю по 13 млн доларів. Це ВГТРК, Первый і Матч ТВ. Вони не прокоментували цю інформацію для джерела.

Компанія Телеспорт як посередник отримає ще 1 млн доларів.

Раніше росію виключили з плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Нагадаємо, Кроос виступив за мирні переговори між Україною та росією.