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Мудрик перебуває у шорт-листі Арсенала

Сьогодні 15:38 250 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Мудрик перебуває у шорт-листі Арсенала
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик знаходиться у шорт-листі Арсенала.

Про це повідомляє AFCReport з посиланням на журналіста The Athletic Девіда Орнштейна.

Лондонський клуб планує підписати ще одного гравця на фланг атаки, а українець входить до списку кандидатів. Головна ціль "канонірів" - Педру Нету з Вулвергемптона.

Відзначається, що на ситуацію можуть вплинути фінансові можливості Арсенала, який також хоче придбати нового футболіста в півзахист.

Нагадаємо, Евертон запропонував Шахтарю 30 млн євро за Мудрика.

Раніше Шахтар оштрафував Мудрика.

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