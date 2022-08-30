Мудрик перебуває у шорт-листі Арсенала

Михайло Мудрик може змінити клуб

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик знаходиться у шорт-листі Арсенала.

Про це повідомляє AFCReport з посиланням на журналіста The Athletic Девіда Орнштейна.

Лондонський клуб планує підписати ще одного гравця на фланг атаки, а українець входить до списку кандидатів. Головна ціль "канонірів" - Педру Нету з Вулвергемптона.

Відзначається, що на ситуацію можуть вплинути фінансові можливості Арсенала, який також хоче придбати нового футболіста в півзахист.

Нагадаємо, Евертон запропонував Шахтарю 30 млн євро за Мудрика.

Раніше Шахтар оштрафував Мудрика.