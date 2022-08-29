Металіст - Інгулець: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Харківський Металіст зіграє проти Інгульця у другому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст: Рибка, Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко, Ралюченко, Панасенко, Танковський, Підлепенець, Картушов, Коркішко
Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун
Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Блізніченко, Сітало, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Нагієв, Саків, Ковальов
Запасні: Кучер, Блізніченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.