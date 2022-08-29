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Металіст - Інгулець: стартові склади команд

Сьогодні 12:21 331 0
Поєдинок розпочнеться о 13:00
Металіст - Інгулець: стартові склади команд
#Інгулець, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст зіграє проти Інгульця у другому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Металіст: Рибка, Романюк, Мизюк, Федорів, Каплієнко, Ралюченко, Панасенко, Танковський, Підлепенець, Картушов, Коркішко

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун

Інгулець: Паламарчук, Запорожець, Клименко, Блізніченко, Сітало, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Нагієв, Саків, Ковальов

Запасні: Кучер, Блізніченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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