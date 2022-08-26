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Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи

Сьогодні 21:56 150 0
Експерт вважає, що киянам під силу вийти в євровесну
Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи
#Динамо Київ, #Мирон Маркевич

Джерело - 1927.kiev.ua.

Київському Динамо може вийти з Ліги Європи за участю Фенербахче, АЕК Ларнака та Ренна.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Група Ліги Європи у киян більш-менш рівна. Правда, не знаю, який Ренн зараз, бо вони щороку змінюють склад. Фенербахче ми бачили недавно. Вони додали з новим тренером і буде непросто. За друге місце можна боротися. Кияни теж повинні додавати в грі, бо якщо вони й далі так гратимуть, як із Бенфікою - беззубо і безвольно, то навіть немає чого на поле виходити. Суперники в Лізі Європи - непрості команди, тому потрібно додавати в грі, проявляти характер.

У Динамо склад залишився майже без змін. Пішов Вербич - він і так не грав останні півроку. Щодо Де Пени, то це не той футболіст, за яким потрібно шкодувати. В основному, команда залишилася. Мірча Луческу - досвідчений тренер. Повинен щось робити. Потрібно вносити зміни в склад. Можливо, підпускати більше молоді. Тих же Ваната і Вівчаренка. Ставити їх двох на фланг - вони дають швидкість, є бажання грати. То моя думка", - зазначив Маркевич.

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