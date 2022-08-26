Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 7 туру Інгулець вдома поступився Олександрії.
Чемпіонат України
7 тур, 25 серпня
Інгулець - Олександрія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Рибалка (пен), 0:2 - 49 Цуріков, 1:2 - 61 Кучеренко
Інгулець: Кучер – Ченбай, Кучеренко, Поспєлов, Нагієв – Коробенко (Одарюк, 58) – Саків, Клименко (Смоляков, 84), Запорожець, В. Блізніченко (А. Блізніченко, 84) – Козак (Сітало, 58).
Олександрія: Білик – Цуріков, Бабогло, Мельник, Мірошніченко – Демченко, Волошин (Дришлюк, 75), Рибалка (Кожушко, 90+6) – Третьяков (Шулянський, 86), Кобзар (Авагімян, 75), Калітвінцев.
Попередження: Блізніченко, 67 - Кобзар, 8, Третьяков, 20, Демченко, 60, Рибалка, 90+2
Раніше Рух вдома поступився Металісту у 1 турі УПЛ.