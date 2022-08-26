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Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було

Сьогодні 16:00 2758 0
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Група A  Група B Група С Група D
Істанбул Вест Гем Вільярреал Партизан
Фіорентина Стяуа Хапоель Беєр-Шева Кельн
Хартс Андерлехт Аустрія Ніцца
РФШ Сількеборг Лех Юргорден
Група E Група F Група G Група H
АЗ Гент Славія Прага Базель
Аполлон Мольде ЧФР Клуж Слован
Вадуц Шемрок Роверс Сівасспор Жальгіріс
Дніпро-1 Словацько Балкані Пюнік

Церемонія жеребкування Ліги конференцій завершена!

Дніпряни відправляються в групу до АЗ, Аполлона та Вадуца.

Нагадаємо, що Дніпро-1 знаходиться в 4 кошику.

Жеребкування розпочалося!

Джорджіо Маркетті на сцені, а отже нам розповідають процедуру сьогоднішньої церемонії, яку ви можете прочитати нижче в цьому онлайні.

Ще один помічник у сьогоднішньому жеребкуванні - Владімір Шміцер, кошлишній півзахисник збірної Чехії та Ліверпуля.

Допомагати нам у жеребкванні буде легенда Фенербахче та збірної Туреччини Волкан Демірел.

Нам нагадують найкращі моменти минулого розіграшу ЛК. Перший трофей нового єврокубка здобула Рома з Жозе Моурінью.

Ведучий на сцені, жеребкування групового етапу Ліги конференцій розпочинається!

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 15:30 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань.
  • Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожній групі буде по одному представнику кожного кошика.
  • Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Команди

Кошик 1

Вільярреал
Базель
Славія Прага
АЗ
Гент
Істанбул
Партизан
Вест Хем

Кошик 2

ЧФР
Мольде
Стяуа
Фіорентина
Кельн
Хапоель Беєр-Шева
Аполлон
Слован

Кошик 3

Ніцца
Андерлехт
Жальгіріс
Аустрія
Хартс
Шемрок Роверс
Сівасспор
Вадуц

Кошик 4

Дніпро-1
Лех
Словацько
Сількеборг
Юргорден
Пюнік
РФШ
Балкані

Груповий етап

Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада

Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.

Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.

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