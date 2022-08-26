Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було

Джерело - Чемпіон.
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Істанбул
|Вест Гем
|Вільярреал
|Партизан
|Фіорентина
|Стяуа
|Хапоель Беєр-Шева
|Кельн
|Хартс
|Андерлехт
|Аустрія
|Ніцца
|РФШ
|Сількеборг
|Лех
|Юргорден
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|АЗ
|Гент
|Славія Прага
|Базель
|Аполлон
|Мольде
|ЧФР Клуж
|Слован
|Вадуц
|Шемрок Роверс
|Сівасспор
|Жальгіріс
|Дніпро-1
|Словацько
|Балкані
|Пюнік
Церемонія жеребкування Ліги конференцій завершена!
Дніпряни відправляються в групу до АЗ, Аполлона та Вадуца.
Нагадаємо, що Дніпро-1 знаходиться в 4 кошику.
Жеребкування розпочалося!
Джорджіо Маркетті на сцені, а отже нам розповідають процедуру сьогоднішньої церемонії, яку ви можете прочитати нижче в цьому онлайні.
Ще один помічник у сьогоднішньому жеребкуванні - Владімір Шміцер, кошлишній півзахисник збірної Чехії та Ліверпуля.
Допомагати нам у жеребкванні буде легенда Фенербахче та збірної Туреччини Волкан Демірел.
Нам нагадують найкращі моменти минулого розіграшу ЛК. Перший трофей нового єврокубка здобула Рома з Жозе Моурінью.
Ведучий на сцені, жеребкування групового етапу Ліги конференцій розпочинається!
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 15:30 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.
Процедура
- Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань.
- Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожній групі буде по одному представнику кожного кошика.
- Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
Команди
Кошик 1
Кошик 2
Кошик 3
Кошик 4
Груповий етап
Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада
Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.
Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
Дати
1 -й тур - 8 вересня
2-й тур - 15 вересня
3-й тур - 6 жовтня
4-й тур - 13 жовтня
5-й тур - 27 жовтня
6-й тур - 3 листопада
Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.