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Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було

Сьогодні 14:34 12949 0
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Група A  Група B Група С Група D
Арсенал Динамо Київ Рома Брага
ПСВ Ренн Лудогорець Мальме
Буде-Глімт Фенербахче Реал Бетіс Уніон Берлін
Цюрих АЕК Ларнака ХІК Юніон
Група E Група F Група G Група H
Манчестер Юнайтед Лаціо Олімпіакос Црвена Звезда
Реал Сосьєдад Феєнорд Карабах Монако
Шериф Мітьюлланд Фрайбург Ференцварош
Омонія Штурм Нант Трабзонспор

Церемонія жеребкування завершена! Київське Динамо дізналося своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

АЕК Ларнака, який вибив Дніпро-1 з плей-оф ЛЄ зустрінеться з київським Динамо.

Динамо знову зіграє з Фенербахче, тільки тепер в груповій стадії Ліги Європи.

Кияни зіграють проти французького Ренна, досить непростий суперник з 2 кошика.

Динамо Київ відправляється в групу B.

Тепер нам пояснують процедуру жеребкування, яка описана нижче в цьому онлайні.

Також на сцену вийшов угорський гравець Золтан Гера, який виступав у фіналі Ліги Європи в 2010 році, нагадаємо, що фінал Ліги Європи відбудеться відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

Допомагати в процедурі жеребкування сьогодні буде легендарний гравець Айнтрахта Карл-Хайнц Корбель, який у 1980 вигравав Кубок УЄФА.

Ведучий на сцені, а нам демонструють найкращі минулого розіграшу ЛЄ, у якому тріумфатором став німецький Айнтрахт.

Незабаром київське Динамо дізнається свого суперника в груповому етапі Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 14:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • 32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань
  • Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика.
  • До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
  • Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (18:45 та 21:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

Кошик 1

Рома
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лаціо
Брага
Црвена Звезда
Динамо Київ
Олімпіакос

Кошик 2

Феєнорд
Ренн
ПСВ
Монако
Реал Сосьєдад
Карабах
Мальме
Лудогорець

Кошик 3

Шериф
Бетіс
Мітьюлланд
Буде-Глімт
Ференцварош
Уніон Берлін
Фрайбург
Фенербахче

Кошик 4

Нант
ХІК
Штурм
АЕК
Омонія
Цюріх
Юніон
Трабзонспор

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті хто фінішують третіми - вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

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