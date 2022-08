Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було

Церемонія жеребкування завершена! Київське Динамо дізналося своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

АЕК Ларнака, який вибив Дніпро-1 з плей-оф ЛЄ зустрінеться з київським Динамо.

Динамо знову зіграє з Фенербахче, тільки тепер в груповій стадії Ліги Європи.

Кияни зіграють проти французького Ренна, досить непростий суперник з 2 кошика.

Динамо Київ відправляється в групу B.

Тепер нам пояснують процедуру жеребкування, яка описана нижче в цьому онлайні.

Також на сцену вийшов угорський гравець Золтан Гера, який виступав у фіналі Ліги Європи в 2010 році, нагадаємо, що фінал Ліги Європи відбудеться відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

Допомагати в процедурі жеребкування сьогодні буде легендарний гравець Айнтрахта Карл-Хайнц Корбель, який у 1980 вигравав Кубок УЄФА.

Ведучий на сцені, а нам демонструють найкращі минулого розіграшу ЛЄ, у якому тріумфатором став німецький Айнтрахт.

