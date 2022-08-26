Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було

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Церемонія жеребкування завершена! Київське Динамо дізналося своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи.

АЕК Ларнака, який вибив Дніпро-1 з плей-оф ЛЄ зустрінеться з київським Динамо.

Динамо знову зіграє з Фенербахче, тільки тепер в груповій стадії Ліги Європи.

Кияни зіграють проти французького Ренна, досить непростий суперник з 2 кошика.

Динамо Київ відправляється в групу B.

Тепер нам пояснують процедуру жеребкування, яка описана нижче в цьому онлайні.

Також на сцену вийшов угорський гравець Золтан Гера, який виступав у фіналі Ліги Європи в 2010 році, нагадаємо, що фінал Ліги Європи відбудеться відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

Допомагати в процедурі жеребкування сьогодні буде легендарний гравець Айнтрахта Карл-Хайнц Корбель, який у 1980 вигравав Кубок УЄФА.

Ведучий на сцені, а нам демонструють найкращі минулого розіграшу ЛЄ, у якому тріумфатором став німецький Айнтрахт.

It's time to go again! 👊#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Незабаром київське Динамо дізнається свого суперника в груповому етапі Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 14:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань

Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика.

До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (18:45 та 21:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

Кошик 1

Рома

Манчестер Юнайтед

Арсенал

Лаціо

Брага

Црвена Звезда

Динамо Київ

Олімпіакос

Кошик 2

Феєнорд

Ренн

ПСВ

Монако

Реал Сосьєдад

Карабах

Мальме

Лудогорець

Кошик 3

Шериф

Бетіс

Мітьюлланд

Буде-Глімт

Ференцварош

Уніон Берлін

Фрайбург

Фенербахче

Кошик 4

Нант

ХІК

Штурм

АЕК

Омонія

Цюріх

Юніон

Трабзонспор

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті хто фінішують третіми - вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.