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ПСЖ знищив Лілль Фонсеки. Результати 3 туру Ліги 1

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Результати 3 туру Ліги 1
ПСЖ знищив Лілль Фонсеки. Результати 3 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 серпня, у межах 3-го туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
21 серпня, 3 тур

Страсбур - Реймс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Джіку, 1:1 - 84 Балогун

Анже - Брест 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Ле Дуарон, 0:2 - 38 Ле Дуарон, 0:3 - 65 Дарі, 1:3 - 70 Буфаль

Клермон - Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Хауї

Монпельє - Осер 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Сахо, 1:1 - 70 Да Коста, 1:2 - 75 Отре

Тулуза - Лор'ян 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Лор'єнте, 1:1 - 31 Ратау, 2:1 - 64 Даллінга, 2:2 - 80 Коне

Ренн - Аяччо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Терр'є, 1:1 - 57 Ель-Ідріссі, 2:1 - 62 Теате

Лілль - ПСЖ 1:7 (0:4)

Голи: 0:1 - 1 Мбаппе, 0:2 - 27 Мессі, 0:3 - 39 Хакімі, 0:4 - 43 Неймар, 0:5 - 52 Неймар, 1:5 - 54 Бамба, 1:6 - 66 Мбаппе, 1:7 - 87 Мбаппе

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