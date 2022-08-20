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Гасперіні – про Маліновського: Ми шукаємо гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік

Вчора 22:37 273 0
Тренер Аталанти не задоволений результативністю Маліновського
Гасперіні – про Маліновського: Ми шукаємо гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не надто задоволений результативністю Руслана Маліновського в минулому сезоні.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Calcio Atalanta.

"Маліновський зумів дуже добре адаптуватися. За час виступів в Аталанті він був надзвичайним. Я використовував його і в півзахисті, і як плеймейкера. Він зумів освоїтися на незвичній для себе позиції.

Але це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік. Маліновський був важливим футболістом в Україні та Бельгії, і став таким для мене. Він зумів адаптуватися, але я вважаю правильним, що на трансферному ринку ми шукаємо футболістів, які більше підходять команді", – розповів Гасперіні.

Раніше повідомлялося, що Аталанта може обміняти Маліновського в Тоттенгем.

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