Тренер Аталанти не задоволений результативністю Маліновського

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не надто задоволений результативністю Руслана Маліновського в минулому сезоні.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Calcio Atalanta.

"Маліновський зумів дуже добре адаптуватися. За час виступів в Аталанті він був надзвичайним. Я використовував його і в півзахисті, і як плеймейкера. Він зумів освоїтися на незвичній для себе позиції.

Але це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може забивати більше, ніж 6 голів на рік. Маліновський був важливим футболістом в Україні та Бельгії, і став таким для мене. Він зумів адаптуватися, але я вважаю правильним, що на трансферному ринку ми шукаємо футболістів, які більше підходять команді", – розповів Гасперіні.