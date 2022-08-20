Головне
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 13:29 8746
Лузан та Четверікова стали чемпіонками Європи
Сьогодні 14:54 122
Алтухов зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:39 123
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу
Сьогодні 14:27 10051
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: як Бех-Романчук переписала історію
Сьогодні 14:21 333
Українська легкоатлетка посіла четверте місце на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:25 227
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа
Сьогодні 11:45 3308
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн - LIVE - трасляція безкоштовно
Сьогодні 11:16 2315
Спеція Коваленко зіграє з Інтером: розклад матчів Серії А
Сьогодні 10:41 172
Вишиванова здобула срібну медаль чемпінату Європи-2022 у хайдайвінгу
Сьогодні 10:11 251
Прямі трансляції

Стасюк перейшов до азербайджанського клубу

Сьогодні 15:10 141 0
Стасюк гратиме разом із Чехом
Стасюк перейшов до азербайджанського клубу
#Шахтар, #Петро Стасюк

Джерело - Чемпіон.

27-річний український лівий захисник Петро Стасюк на правах вільного агента перейшов до азербайджанського клубу Сабаїл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Стасюк належав донецькому Шахтарю, але в офіційних матчах так і не з'явився на полі. Минулого сезону грав в оренді в Маріуполі, де провів 19 матчів у всіх турнірах та віддав 2 гольові передачі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Sabail Football Club (@sabailfc)

Зазначимо, що тижнем раніше в Сабаїл перейшов Максим Чех, який також був гравцем донецького клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 129751
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання чемпіона світу 10051
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м 7649
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 8746
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3308
Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей Усик - Джошуа II: где смотреть онлайн-трансляцию боя за границей 2984
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1431
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19057
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17119
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91101 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5098
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 21929 2