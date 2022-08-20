Стасюк гратиме разом із Чехом

Джерело - Чемпіон.

27-річний український лівий захисник Петро Стасюк на правах вільного агента перейшов до азербайджанського клубу Сабаїл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Стасюк належав донецькому Шахтарю, але в офіційних матчах так і не з'явився на полі. Минулого сезону грав в оренді в Маріуполі, де провів 19 матчів у всіх турнірах та віддав 2 гольові передачі.

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Зазначимо, що тижнем раніше в Сабаїл перейшов Максим Чех, який також був гравцем донецького клубу.