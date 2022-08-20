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Циганик: Планую коментувати матчі УПЛ

Сьогодні 13:40 253 0
Циганик: Планую коментувати матчі УПЛ
#Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик планує працювати коментатором на матчах УПЛ.

Про це заявив сам журналіст.

"Чи планую коментувати УПЛ? Так. Якщо будуть запрошення, то я планую коментувати УПЛ і, чесно кажучи, робитиму це з величезним задоволенням, тому що вважаю, що ми зараз всі повинні любити футбол. Я буду любити кожного футболіста, який виходить на поле, буду за всіх них переживати", - сказав Циганик.

Раніше Циганик заявив, що в УПЛ не буде єдиного пулу, хоча ліга оголосила транслятором всіх матчів Setanta Sports. Журналіст сказав, що Динамо, Дніпро-1, Зоря та Металіст планують свої трансляції на платформах медіагрупи 1+1, а Рух - на власному Youtube-каналі.

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