Ювентус близький до досягнення домовленості з нападником Барселони Мемфісом Депаєм.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сьогодні відбувся ще один раунд переговорів, який закінчився позитивно.

Зараз обговорюється дворічна угода. Найближчими днями очікується оформлення офіційних документів.

Тоттенгем та турецькі клуби на нього не претендують.

Memphis Depay update. Juventus are getting closer to an agreement with Depay’s camp, talks are progressing well - positive contact also today. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Two year deal discussed - waiting for the official documents in the next days.



No Spurs, no Turkish clubs in the race. pic.twitter.com/HuhwJsDl1W