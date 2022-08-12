Динамо веде прямі переговори з Setanta щодо УПЛ

Динамо веде переговори щодо єдиного телепулу

Джерело - Чемпіон.

Динамо не готове повністю віддати свої телеправа на показ матчів УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Кияни ведуть прямі переговори з Setanta, обговорюючи особисті торги з компанією. Клуб хоче домогтися, щоб домашні матчі клубу транслювалися із затримкою на своєму YouTube-каналі. Цим питанням особисто займається президент Ігор Суркіс.

Окрім цього відзначається, що телеканал 2+2 не заперечує, щоб Дніпро-1 розірвав контракт. Відмова клубу минулого тижня була аргументована саме наявністю договору з іншим транслятором.

Остаточне голосування по телепулу повинно відбутися сьогодні, 12 серпня.

Раніше Козловський спростував згоду Руху на єдиний телепул.