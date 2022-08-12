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ПСЖ націлився на трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:11 332 0
ПСЖ планує черговий трансфер
ПСЖ націлився на трансфер нападника Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Маркус Рашфорд

Джерело - football24.ua.

ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє L’Equipe.

Після Євро-2020 нападник МЮ переніс операцію на спині і досі не може повернутися на високий рівень. У минулому сезоні Рашфорд оформив скромні 5+2 в 31 матчі. Контракт нападника з "червоними дияволами" завершується через рік, але він не проти шукати нові виклики у кар'єрі вже цього літа.

ПСЖ вже нібито мав перші позитивні контакти з представниками Рашфорда. Французи прагнуть доповнити свій склад універсальним форвардом, однак спочатку треба позбутися Мауро Ікарді.

Раніше ПСЖ оголосив про трансфер Санчеша.

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