ПСЖ націлився на трансфер нападника Манчестер Юнайтед

ПСЖ планує черговий трансфер

ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє L’Equipe.

Після Євро-2020 нападник МЮ переніс операцію на спині і досі не може повернутися на високий рівень. У минулому сезоні Рашфорд оформив скромні 5+2 в 31 матчі. Контракт нападника з "червоними дияволами" завершується через рік, але він не проти шукати нові виклики у кар'єрі вже цього літа.

ПСЖ вже нібито мав перші позитивні контакти з представниками Рашфорда. Французи прагнуть доповнити свій склад універсальним форвардом, однак спочатку треба позбутися Мауро Ікарді.

Раніше ПСЖ оголосив про трансфер Санчеша.