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Анчелотті оцінив перемогу Реала у Суперкубку УЄФА

Сьогодні 09:55 379 0
Анчелотті прокоментував перемогу над Айнтрахтом
Анчелотті оцінив перемогу Реала у Суперкубку УЄФА
Фото - gettyimages
#Айнтрахт Франкфурт, #Реал Мадрид, #Суперкубок УЄФА, #Карло Анчелотті

Джерело - isport.ua.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підсумував перемогу над Айнтрахтом (2:0) у рамках Суперкубка УЄФА.

Про це розповів сам італійський фахівець.

Актуально: Реал Мадрид - Айнтрахт 2:0. Огляд матчу

"Це була непроста гра, вони грали дуже щільно, ми забили, а потім контролювали ситуацію. На початку сезону не можна очікувати, що ти завжди будеш на висоті. Але ми виграли, щоб добре розпочати сезон.

Хороша атмосфера може допомогти нам досягти кращих результатів, кращої гри. Атмосфера хороша, а перемога допомагає мотивувати", - розповів Анчелотті.

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