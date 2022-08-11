Анчелотті оцінив перемогу Реала у Суперкубку УЄФА

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підсумував перемогу над Айнтрахтом (2:0) у рамках Суперкубка УЄФА.

Про це розповів сам італійський фахівець.

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"Це була непроста гра, вони грали дуже щільно, ми забили, а потім контролювали ситуацію. На початку сезону не можна очікувати, що ти завжди будеш на висоті. Але ми виграли, щоб добре розпочати сезон.

Хороша атмосфера може допомогти нам досягти кращих результатів, кращої гри. Атмосфера хороша, а перемога допомагає мотивувати", - розповів Анчелотті.