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Реал - Айнтрахт. Давид проти Голіафа у Суперкубку УЄФА

Сьогодні 10:41 348 0
Реал - Айнтрахт. Давид проти Голіафа у Суперкубку УЄФА
#Айнтрахт, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

10 серпня. 22.00. Гельсінкі. Олімпійський стадіон. Переможець Ліги чемпіонів традиційно приймає тріумфатора Ліги Європи на одному з небанальних стадіонів Старого світу. УЄФА розширює вплив в "нефутбольних" країнах, вболівальники ідуть на зірок, а самі зіркові команди розігрують останній трофей сезону (що відчувається, як перший). Цього разу матч прийматиме Фінляндія, яка ще жодного разу в історії не проводила фінали єврокубків. Такий собі дебют.

Ще один дебют власне у "Айнтрахта". Німецький клуб вперше побореться за подібний трофей. Хоча, насправді "Айнтрахт" вже брав Кубок УЕФА (тепер Ліга Європи) у 1980-му, але за тодішніми правилами Суперкубок розігрували переможці Ліги чемпіонів та Кубку Кубків, тож німці залишилися поза грою.

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси “Реалу” на перемогу коефіцієнтом 1.45, а на перемогу “Айнтрахту” дають 7.40. На те, що зустріч закінчиться нічиєю в основний час кеф становить 4.70.

Для "Реалу" Суперкубок УЄФА справа майже рутинна. Вони 8 разів розігрували трофей, і чотири рази забирали його в Мадрид. Щоправда останній досвід у "галактікос" невдалий – у 2018-му у Таллінні вони в екстра-таймі програли "Атлетико" - 4:2. Той матч добре пам’ятають декілька гравців сьогоднішньої основи "Реалу", навіть українець Андрій Лунін тоді опинився в запасі. Серед тих "ветеранів" Дані Карвахаль та Карім Бензема, для яких матч за Суперкубок-2022 буде вже 5м в кар’єрі. А от кого дійсно можна назвати спеціалістом по Суперкубкам, так це головного тренера "вершкових". За умови, що мадридці переможуть, цей трофей стане п’ятим для Карло Анчелотті. Італієць вигравав його у 1990му, будучи гравцем "Мілану", а потім ще тричі забирав кубок, як тренер. Двічі з "россонері", і з "Реалом" у 2014му.

Анчелотті не заперечує, що Суперкубок наразі головна ціль "Реалу". Цим матчем іспанці офіційно розпочнуть сезон, адже Прімера стартує лише 14 серпня, і вони будуть до нього готові. Карло запевняє, що робитиме ставку на тих самих гравців, які в травні перемагали "Ліверпуль", адже саме вони заслужили трофей.

Цього літа з Мадриду поїхали його легенди: Марсело, Гарет Бейл, Іско, попрощалися з Йовичем, і майже з Асенсіо. Натомість з "Челсі" вільним агентом прийшов Рюдігер, а за опорного півзахисника "Монако" Орельєна Чуамені заплатили аж 80 мільйонів євро. Проте дорогий новачок навряд чи з ходу забере на полі місце Модріча, Крооса чи Каземіро. Хоча вболівальники точно захочуть побачити його в ділі. Ми, зі свого боку, хотіли б побачити в воротах Луніна. Чому б ні?

Що стосується "Айнтрахта", то німці вже влилися в сезон: перемогли в Кубку Німеччини "Магдебург", а потім поступилися "Баварії" в першому турі чемпіонату. А ще представили публіці зіркового і доввідченого навачка – чемпіона світу Маріо Гьотце. Для Гласнера – це підсилення точкове, і перелаштовувати гру "орлів" під Маріо він не збирається, хоча розраховує, що той підсилить атакувальний потенціал команди. Власне для франкфуртців матч за Суперкубок своєрідна репетиція перед Лігою чемпіонів. Перевірити нерви, стійкість, потенціал і спроможність грати проти грандів. Команда провалилася в Бундеслізі минулого сезону, зайняли лише 11-те місце і не могли б розраховувати на ігри навіть по четвергам, не те що в вівторок чи середу. Але перемога у Лізі Європи дозволить "Айнтрахту" вперше в історії зіграти в груповому етапі найпрестижнішого єврокубку, тож мотивація проявити себе у хлопців має бути величезна.

Хоча за іменами, статусом, досвідом, стилем гри – "Реал" абсолютний фаворит. І мадридці вже перемагали "Айнтрахт". У фіналі Кубку чемпіонів 1960го року з рахунком 7:3. Хет-трик від Ді Стефано, покер від Пушкаша. Звучить максимально легендарно.

Чи вдасться нинішнім легендам "Реалу" настільки ж гучно проявити себе в матчі проти "Айнтрахту", покаже гра. Зроби свій власний прогноз та заряджай на переможця разом з Parimatch Ukraine. 

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