Шахтар та Мінцифри підписали Меморандум про співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України та футбольний клуб Шахтар уклали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Донецький клуб матиме лого платформи UNITED24 на футболках, у яких гратиме в Лізі чемпіонів цього сезону.

Вперше з 2006 року на формі донеччан у ЛЧ буде не SCM, а інше лого. До того ж UNITED24 буде розміщено не тільки на грудях, а й на спині під ігровим номером.

⚽️@FCShakhtar_eng becomes partners with #united24 to raise the amount of donations towards medical needs. #PitchInForUkraine will be our first joint project. Its aim is to to sell the virtual fields of Ukrainian stadiums, in exchange for charitable contributions. pic.twitter.com/bPDdpJCt7X