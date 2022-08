Крайній захисник Бетіса Алекс Морено продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє журналіст Джон Персі.

"Лісникам" цей трансфер обійдеться у близько 9 млн фунтів, сторони вже домовилися.

Це буде 13-й трансфер для клубу з Ноттінгема цього літа.

