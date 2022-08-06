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Зінченко: З дитинства був великим уболівальником Арсенала

Сьогодні 17:11 193 0
Олександр Зінченко прокоментував перехід в Арсенал
Зінченко: З дитинства був великим уболівальником Арсенала
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко з дитинства вболівав за канонірів.

Про це розповів сам футболіст.

"Перш за все, я дійсно радий бути тут, бути частиною цього чудового клубу. Збулась моя дитяча мрія. З дитинства я був великим уболівальником Арсенала. Звичайно, я хотів би сказати велике дякую Манчестер Сіті за все, що вони зробили для мене. Тепер нова сторінка і нова історія. Настав час бути зосередженим на Арсеналі. Нарешті це починається. АПЛ повернулась", - сказав Зінченко.

Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.

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