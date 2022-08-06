Зінченко: З дитинства був великим уболівальником Арсенала

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко з дитинства вболівав за канонірів.
Про це розповів сам футболіст.
"Перш за все, я дійсно радий бути тут, бути частиною цього чудового клубу. Збулась моя дитяча мрія. З дитинства я був великим уболівальником Арсенала. Звичайно, я хотів би сказати велике дякую Манчестер Сіті за все, що вони зробили для мене. Тепер нова сторінка і нова історія. Настав час бути зосередженим на Арсеналі. Нарешті це починається. АПЛ повернулась", - сказав Зінченко.
Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.
🗣️ “I'm so happy to be here, to be part of this amazing club. My boyhood dream come true.”— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 5, 2022
Arsenal signing Oleksandr Zinchenko has nothing but love for his new club ❤️ pic.twitter.com/msakZONLOu