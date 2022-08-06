Зінченко: З дитинства був великим уболівальником Арсенала

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко з дитинства вболівав за канонірів.

Про це розповів сам футболіст.

"Перш за все, я дійсно радий бути тут, бути частиною цього чудового клубу. Збулась моя дитяча мрія. З дитинства я був великим уболівальником Арсенала. Звичайно, я хотів би сказати велике дякую Манчестер Сіті за все, що вони зробили для мене. Тепер нова сторінка і нова історія. Настав час бути зосередженим на Арсеналі. Нарешті це починається. АПЛ повернулась", - сказав Зінченко.