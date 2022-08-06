Вест Гем зацікавився захисником Фенербахче

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Вест Гем зацікавлений у послугах захисника Фенербахче та збірної Угорщини Аттіли Салаї.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Молотобійці готуються зробити турецькому клубу офіційну пропозицію.
Салаї виступає за Фенербахче з 2021 року, його контракт із командою зі Стамбула спливає влітку 2025 року.
#WestHam are interested in #Fenerbahce’s centre-back Attila #Szalai. #Hammers are preparing a new bid to submit to Fener. #transfers #WHUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2022
Раніше УЄФА оштрафувала Фенербахче через поведінку уболівальників на грі з Динамо.