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Вест Гем зацікавився захисником Фенербахче

Сьогодні 11:55 243 0
Салаї може продовжити кар'єру в АПЛ
Вест Гем зацікавився захисником Фенербахче
#Вест Гем, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Вест Гем зацікавлений у послугах захисника Фенербахче та збірної Угорщини Аттіли Салаї.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Молотобійці готуються зробити турецькому клубу офіційну пропозицію.

Салаї виступає за Фенербахче з 2021 року, його контракт із командою зі Стамбула спливає влітку 2025 року.

Раніше УЄФА оштрафувала Фенербахче через поведінку уболівальників на грі з Динамо.

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