Вест Гем зацікавився захисником Фенербахче

Лондонський Вест Гем зацікавлений у послугах захисника Фенербахче та збірної Угорщини Аттіли Салаї.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Молотобійці готуються зробити турецькому клубу офіційну пропозицію.

Салаї виступає за Фенербахче з 2021 року, його контракт із командою зі Стамбула спливає влітку 2025 року.

