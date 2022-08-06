Вест Гем зацікавився захисником Фенербахче

Салаї може продовжити кар'єру в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Вест Гем зацікавлений у послугах захисника Фенербахче та збірної Угорщини Аттіли Салаї.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Молотобійці готуються зробити турецькому клубу офіційну пропозицію.

Салаї виступає за Фенербахче з 2021 року, його контракт із командою зі Стамбула спливає влітку 2025 року.

Раніше УЄФА оштрафувала Фенербахче через поведінку уболівальників на грі з Динамо.