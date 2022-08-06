Ді Сі Юнайтед Руні підписав Бентеке

Джерело - Чемпіон.
Ді Сі Юнайтед підписав нападника Крістал Пелес Крістіана Бентеке.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Бельгієць підписав контракт на 2.5 роки. В угоді також прописано можливість продовження ще на рік.
"Кристіан - ТОП-гравець, який довгий час грав на найвищому рівні. Його досвід і здатність забивати голи і допомагати команді будуть безцінними. Підписати його - чудово для команди і для мене. Він матиме величезне значення", - сказав головний тренер команди Вейн Руні.
Benteke on the way 🛫 #VamosUnited || @chrisbenteke 🤳 pic.twitter.com/XcP9rqHi2h— D.C. United (@dcunited) August 5, 2022
За Крістал Пелес Бентеке провів 162 матчі та забив 35 голів. Він виступав за орлів із 2016 року, коли перейшов туди з Ліверпуля.