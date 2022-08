Ді Сі Юнайтед Руні підписав Бентеке

Ді Сі Юнайтед підписав нападника Крістал Пелес Крістіана Бентеке.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Бельгієць підписав контракт на 2.5 роки. В угоді також прописано можливість продовження ще на рік.

Benteke on the way 🛫 #VamosUnited || @chrisbenteke 🤳 pic.twitter.com/XcP9rqHi2h