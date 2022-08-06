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Ді Сі Юнайтед Руні підписав Бентеке

Сьогодні 10:10 205 0
Ді Сі Юнайтед Руні підписав Бентеке

Джерело - Чемпіон.

Ді Сі Юнайтед підписав нападника Крістал Пелес Крістіана Бентеке. 

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Бельгієць підписав контракт на 2.5 роки. В угоді також прописано можливість продовження ще на рік.

"Кристіан - ТОП-гравець, який довгий час грав на найвищому рівні. Його досвід і здатність забивати голи і допомагати команді будуть безцінними. Підписати його - чудово для команди і для мене. Він матиме величезне значення", - сказав головний тренер команди Вейн Руні.

За Крістал Пелес Бентеке провів 162 матчі та забив 35 голів. Він виступав за орлів із 2016 року, коли перейшов туди з Ліверпуля.

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