У мережі з'явилося фото нової виїзної та третьої форми Динамо на сезон 2022/2023.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Комплекти виконані в синьому та жовтому кольорі.

Раніше фотографії були опубліковані на одному з французьких сайтів.

New Dynamo kits have been leaked on a French website!



How do you rate these?



We think they’re away & 3rd for now! pic.twitter.com/s1NyE0WlNQ