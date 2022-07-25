Ворскла завершила трансфер півзахисника Тирани

Джерело - tribuna.com.
Ворскла домовилася про трансфер півзахисника Тирани Еннура Тотре.
Про це повідомляє Olle.
Підписання 25-річного македонця обійдеться українському клубу у 250 тис євро. Ще 50 тисяч передбачені бонусними виплатами.
Очікується, що Тотре прибуде в розташування команди наступного тижня. Особиста угода буде розрахована на 3 сезони, а зарплата становитиме 180 тисяч євро на рік.
На рахунку хавбека є 2 матчі за національну збірну Північної Македонії. У складі Тирани він провів 40 ігор, відзначившись 5 голами та 6 асистами.