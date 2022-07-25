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Ворскла завершила трансфер півзахисника Тирани

Сьогодні 12:39 177 0
Ворскла домовилася про трансфер чергового іноземного футболіста.
Ворскла завершила трансфер півзахисника Тирани
#Ворскла, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Ворскла домовилася про трансфер півзахисника Тирани Еннура Тотре.

Про це повідомляє Olle.

Підписання 25-річного македонця обійдеться українському клубу у 250 тис євро. Ще 50 тисяч передбачені бонусними виплатами.

Очікується, що Тотре прибуде в розташування команди наступного тижня. Особиста угода буде розрахована на 3 сезони, а зарплата становитиме 180 тисяч євро на рік.

На рахунку хавбека є 2 матчі за національну збірну Північної Македонії. У складі Тирани він провів 40 ігор, відзначившись 5 голами та 6 асистами.

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